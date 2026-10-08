EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behauptet

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am frühen Donnerstag 18 auf 25.208 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.254 und das Tagestief bei 25.202 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 348 Kontrakte.

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October 08, 2026 00:03 ET (04:03 GMT)