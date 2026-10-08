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08.10.2026 06:03:40
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behauptet
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am frühen Donnerstag 18 auf 25.208 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.254 und das Tagestief bei 25.202 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 348 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 08, 2026 00:03 ET (04:03 GMT)
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