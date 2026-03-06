EUREX/DAX-Futures im Frühhandel deutlich höher

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen um 196 auf 23.978 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.994 und das -tief bei 23.866 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 321 Kontrakte.

March 06, 2026 00:08 ET (05:08 GMT)