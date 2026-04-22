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22.04.2026 06:18:40
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel deutlich höher
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen um 188 auf 24.388 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.415 und das -tief bei 24.360 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 295 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
April 22, 2026 00:18 ET (04:18 GMT)
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