EUREX/DAX-Futures im Frühhandel deutlich höher

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen um 188 auf 24.388 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.415 und das -tief bei 24.360 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 295 Kontrakte.

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April 22, 2026 00:18 ET (04:18 GMT)