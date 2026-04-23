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23.04.2026 06:17:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel deutlich im Minus
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen 311 auf 24.046 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.292 und das -tief bei 24.014 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 733 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
April 23, 2026 00:17 ET (04:17 GMT)
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