EUREX/DAX-Futures im Frühhandel deutlich im Plus

DOW JONES-- Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 190 auf 24.901 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.934 und das Tagestief bei 24.886 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 254 Kontrakte.

DJG/thl

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May 22, 2026 00:02 ET (04:02 GMT)