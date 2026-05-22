|
22.05.2026 06:02:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel deutlich im Plus
DOW JONES-- Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 190 auf 24.901 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.934 und das Tagestief bei 24.886 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 254 Kontrakte.
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
May 22, 2026 00:02 ET (04:02 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!