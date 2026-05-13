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13.05.2026 06:14:40
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas erholt
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am frühen Mittwoch um 123 auf 24.142 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.152 und das Tagestief bei 24.041 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 334 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
May 13, 2026 00:14 ET (04:14 GMT)
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