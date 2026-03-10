EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester

DOW JONES-- Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt im Frühhandel am Dienstag um 169 auf 23.582 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.785 und das Tagestief bei 23.533 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 488 Kontrakte.

