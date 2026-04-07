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07.04.2026 06:13:40
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 49 auf 23.338 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.538 und das Tagestief bei 23.327 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 337 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 07, 2026 00:13 ET (04:13 GMT)
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