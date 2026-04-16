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16.04.2026 06:04:41
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 49 auf 24.293 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.323 und das Tagestief bei 24.274 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 281 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 16, 2026 00:05 ET (04:05 GMT)
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