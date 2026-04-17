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17.04.2026 05:52:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 22 auf 24.290 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.337 und das Tagestief bei 24.270 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 218 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
April 16, 2026 23:53 ET (03:53 GMT)
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