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27.04.2026 06:28:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 74 auf 24.339 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24399 und das Tagestief bei 24.274 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 284 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 27, 2026 00:29 ET (04:29 GMT)
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