29.05.2026 06:06:39

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 61 auf 25.197 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.197 und das Tagestief bei 25.122 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 111 Kontrakte.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)

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