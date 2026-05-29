|
29.05.2026 06:06:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 61 auf 25.197 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.197 und das Tagestief bei 25.122 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 111 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 29, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX schließen im Minus -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Die US-Börsen gingen fester in den Feierabend. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.