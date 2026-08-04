EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen um 57 auf 26.187 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.234 und das -tief bei 26.151 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 189 Kontrakte.

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August 04, 2026 01:33 ET (05:33 GMT)