EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 109 auf 26.500 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.523 und das Tagestief bei 26.405 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 216 Kontrakte.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)