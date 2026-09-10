10.09.2026 06:08:41

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 38 auf 25.600 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.607 und das Tagestief bei 25.546 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 194 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)

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