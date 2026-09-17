EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am frühen Donnerstag um 143 auf 25.706 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.706 und das Tagestief bei 25.594 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 313 Kontrakte.

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September 16, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)