EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen um 39 auf 25.805 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.831 und das Tagestief bei 25.805 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 65 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 00:39 ET (04:39 GMT)