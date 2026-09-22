22.09.2026 06:38:40

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen um 39 auf 25.805 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.831 und das Tagestief bei 25.805 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 65 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 00:39 ET (04:39 GMT)

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