EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen um 77 auf 25.865 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.882 und das Tagestief bei 25.832 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 81 Kontrakte.

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September 23, 2026 00:09 ET (04:09 GMT)