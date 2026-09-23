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23.09.2026 06:08:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen um 77 auf 25.865 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.882 und das Tagestief bei 25.832 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 81 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2026 00:09 ET (04:09 GMT)
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