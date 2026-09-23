23.09.2026 06:08:39

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen um 77 auf 25.865 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.882 und das Tagestief bei 25.832 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 81 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2026 00:09 ET (04:09 GMT)

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Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
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