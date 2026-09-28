28.09.2026 06:11:39

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 64 auf 25.637 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.671 und das Tagestief bei 25.623 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 341 Kontrakte.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)

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