EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Montagmorgen um 49 auf 25.962 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.983 und das Tagestief bei 25.913 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 365 Kontrakte.

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November 02, 2026 00:10 ET (05:10 GMT)