EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen um 79 auf 26.658 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.742 und das Tagestief bei 26.600 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 539 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 00:07 ET (05:07 GMT)