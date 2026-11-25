DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am frühen Mittwoch um 100 auf 25.160 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.243 und das Tagestief bei 25.120 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 499 Kontrakte.

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November 25, 2026 00:16 ET (05:16 GMT)