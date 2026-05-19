EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas höher

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen um 70 auf 24.373 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.438 und das -tief bei 24.314 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 383 Kontrakte.

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May 18, 2026 23:56 ET (03:56 GMT)