EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas höher

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am frühen Mittwoch um 65 auf 25.495 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.502 und das Tagestief bei 25.441 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 192 Kontrakte.

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September 16, 2026 00:18 ET (04:18 GMT)