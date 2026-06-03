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03.06.2026 05:58:40
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas leichter
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert 13 auf 25.138 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.146 und das Tagestief bei 25.100 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 141 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
June 02, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)
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