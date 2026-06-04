EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas leichter

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert im Frühhandel am Donnerstag 82 auf 24.757 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.811 und das Tagestief bei 24.699 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 293 Kontrakte.

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June 04, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)