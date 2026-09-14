EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas leichter

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am frühen Montag 68 auf 25.505 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.550 und das Tagestief bei 25.461 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 432 Kontrakte.

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September 14, 2026 01:08 ET (05:08 GMT)