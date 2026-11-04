04.11.2026 08:30:44

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas leichter

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen 51 auf 25.948 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.956 und das Tagestief bei 25.633 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.194 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 02:30 ET (07:30 GMT)

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