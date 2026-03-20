EUREX/DAX-Futures im Frühhandel fest

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt im frühen Handel am Freitag um 201 auf 23.054 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.068 und das Tagestief bei 23.040 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 24 Kontrakte.

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March 20, 2026 00:55 ET (04:55 GMT)