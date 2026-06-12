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12.06.2026 05:37:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel fest
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 344 auf 24.587 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.670 und das Tagestief bei 24.561 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 214 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 11, 2026 23:38 ET (03:38 GMT)
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