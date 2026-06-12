EUREX/DAX-Futures im Frühhandel fest

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 344 auf 24.587 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.670 und das Tagestief bei 24.561 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 214 Kontrakte.

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June 11, 2026 23:38 ET (03:38 GMT)