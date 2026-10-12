EUREX/DAX-Futures im Frühhandel fest

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Montagmorgen bis 8.04 Uhr um 120 auf 25.360 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.409 und das -tief bei 25.330 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 509 Kontrakte.

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October 12, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)