21.10.2026 06:12:39

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel fest

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen um 107 auf 25.539 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.570 und das Tagestief bei 25.520 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 198 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 00:12 ET (04:12 GMT)

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ATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
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