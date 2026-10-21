EUREX/DAX-Futures im Frühhandel fest

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen um 107 auf 25.539 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.570 und das Tagestief bei 25.520 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 198 Kontrakte.

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October 21, 2026 00:12 ET (04:12 GMT)