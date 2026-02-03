03.02.2026 06:06:39

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel fester

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.04 Uhr 58,0 Punkte auf 24.991,0. In den Handel gegangen war er mit 24.960,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.030,0 und das Tagestief bei 24.948,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 206 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 00:06 ET (05:06 GMT)

