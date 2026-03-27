EUREX/DAX-Futures im Frühhandel fester

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen um 140 auf 22.911 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 22.922 und das Tagestief bei 22.761 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 408 Kontrakte.

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March 27, 2026 01:07 ET (05:07 GMT)