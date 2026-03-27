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27.03.2026 06:06:40
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel fester
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen um 140 auf 22.911 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 22.922 und das Tagestief bei 22.761 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 408 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
March 27, 2026 01:07 ET (05:07 GMT)
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