25.05.2026 06:16:39

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel fester

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 223 auf 25.193 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.219 und das Tagestief bei 25.073 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 692 Kontrakte.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2026 00:17 ET (04:17 GMT)

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