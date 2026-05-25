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25.05.2026 06:16:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel fester
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 223 auf 25.193 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.219 und das Tagestief bei 25.073 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 692 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 25, 2026 00:17 ET (04:17 GMT)
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