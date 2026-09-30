EUREX/DAX-Futures im Frühhandel fester

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 182 auf 25.716 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.720 und das Tagestief bei 25.637 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 219 Kontrakte.

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September 30, 2026 00:15 ET (04:15 GMT)