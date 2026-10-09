EUREX/DAX-Futures im Frühhandel fester

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am frühen Freitag um 181 auf 25.148 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.180 und das Tagestief bei 25.124 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 467 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 00:13 ET (04:13 GMT)