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12.11.2026 06:04:41
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel freundlich
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 184 auf 26.911 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.934 und das Tagestief bei 26.764 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 456 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
November 12, 2026 00:05 ET (05:05 GMT)
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