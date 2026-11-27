DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am frühen Freitagmorgen um 151 auf 25.426 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.426 und das Tagestief bei 25.261 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 610 Kontrakte.

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November 27, 2026 00:06 ET (05:06 GMT)