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10.04.2026 06:08:40
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel gut behauptet
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 27 auf 24.084 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.110 und das Tagestief bei 24.029 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 187 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 10, 2026 00:09 ET (04:09 GMT)
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