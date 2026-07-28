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28.07.2026 06:17:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel gut behauptet
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 52 auf 25.572 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.588 und das Tagestief bei 25.469 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 365 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 28, 2026 00:17 ET (04:17 GMT)
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