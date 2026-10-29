EUREX/DAX-Futures im Frühhandel gut behauptet

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen um 30 auf 25.834 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.873 und das -tief bei 25.801 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 124 Kontrakte.

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October 29, 2026 00:57 ET (04:57 GMT)