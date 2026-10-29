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29.10.2026 05:56:40
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel gut behauptet
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen um 30 auf 25.834 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.873 und das -tief bei 25.801 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 124 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 29, 2026 00:57 ET (04:57 GMT)
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