EUREX/DAX-Futures im Frühhandel höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 6.02 Uhr um 25,0 Punkte auf 24.873,0. In den Handel gegangen war er mit 24.844,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.911,0 und das Tagestief bei 24.844,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 139 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 00:04 ET (05:04 GMT)