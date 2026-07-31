EUREX/DAX-Futures im Frühhandel höher

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 113 auf 25.771 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.809 und das Tagestief bei 25.740 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 152 Kontrakte.

DJG/thl

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July 31, 2026 00:05 ET (04:05 GMT)