EUREX/DAX-Futures im Frühhandel im Plus

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 101 auf 24.939 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.945 und das Tagestief bei 24.851 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 291 Kontrakte.

DJG/thl

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June 29, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)