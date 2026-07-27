EUREX/DAX-Futures im Frühhandel im Plus

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 177 auf 25358 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25406 und das Tagestief bei 25270 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 366 Kontrakte.

DJG/thl

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July 27, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)