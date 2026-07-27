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27.07.2026 06:07:41
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel im Plus
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 177 auf 25358 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25406 und das Tagestief bei 25270 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 366 Kontrakte.
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
July 27, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)
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