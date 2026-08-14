EUREX/DAX-Futures im Frühhandel im Plus

DOW JONES-- Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 130 auf 26.487 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.505 und das Tagestief bei 26.456 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 92 Kontrakte.

DJG/thl

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August 14, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)