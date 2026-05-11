EUREX/DAX-Futures im Frühhandel kaum verändert

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am frühen Montag 7 auf 24.351 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.386 und das Tagestief bei 24.289 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 368 Kontrakte.

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May 11, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)