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16.03.2026 06:01:40
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel klar im Plus
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Montagmorgen um 94 auf 23535 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.571 und das -tief bei 23.456 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 356 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 16, 2026 01:02 ET (05:02 GMT)
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