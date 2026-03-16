EUREX/DAX-Futures im Frühhandel klar im Plus

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Montagmorgen um 94 auf 23535 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.571 und das -tief bei 23.456 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 356 Kontrakte.

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March 16, 2026 01:02 ET (05:02 GMT)