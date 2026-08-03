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03.08.2026 07:51:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel klar im Plus
DOWJONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Montagmorgen um 264 auf 25.974 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.001 und das -tief bei 25.895 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 283 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 03, 2026 01:52 ET (05:52 GMT)
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