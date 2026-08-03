EUREX/DAX-Futures im Frühhandel klar im Plus

DOWJONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Montagmorgen um 264 auf 25.974 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.001 und das -tief bei 25.895 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 283 Kontrakte.

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August 03, 2026 01:52 ET (05:52 GMT)